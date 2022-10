Facchetti: “Fiorentina-Inter? Si è esagerato coi giudizi, Dzeko spinge come Jovic”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente dell'Inter Giacinto, ha parlato così della vittoria nerazzurra a Firenze: "Firenze era una prova difficile, la squadra l'ha superata per buona parte della gara al meglio. Il problema sono i continui gol che prende l'Inter, non sempre puoi farne 3 o 4 e vincere la partita. Quel fallo di Dimarco era fuori tempo e pericoloso, non c'è molto da questionare, nel senso che era da rosso. Per il resto si è esagerato nei giudizi. La spintarella di Dzeko la paragonerei a quella di Jovic sul 3-3 della Fiorentina".