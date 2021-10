Facchetti jr: “Inter, ora servono continuità e solidità. Ecco su chi punterei”

Gianfelice Facchetti analizza la sfida di questa sera: "Mi aspetto una bella partita. Dzeko e Barella decisivi"

Chi schiererei tra Vidal e Calhanoglu? Io punterei sul cileno. Non che il turco abbia fatto male, ma su di lui c'è molta aspettativa perché ha lasciato il Milan per venire all'Inter. Bisogna dargli tempo e aspettare che trovi la giusta alchimia nel reparto di centrocampo. In più Vidal è appena stato decisivo contro lo Sheriff Tiraspol e l'anno scorso ha proprio segnato contro la Juventus nel 2-0 di San Siro. Chi potrebbe essere determinante stavolta? Per quanto riguarda l'Inter vanno bene tutti. Anche se credo Dzeko sia papabile per l'occasione, dato che è uno dei giocatori più in forma, Ma mi aspetterei pure un Barella o qualcuno a sorpresa della difesa. Dall'altra parte ovviamente spero che nessuno possa essere determinante ai fini del risultato finale. Un pronostico? Io sono ottimista per natura...".