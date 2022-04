Facchetti jr: “Inter, niente funerale: c’è tempo per rialzare la testa. Inzaghi…”

Le parole di Gianfelice dopo il ko dei nerazzurri di Simone Inzaghi a Bologna nella gara del recupero della 20esima giornata

"È successo ciò che non speravamo. L’Inter ha cominciato molto bene ieri, ma non ha chiuso la partita, diventando un po’ frenetica. Nel secondo tempo c’è stata una grande parata di Skorupski e l’episodio di Radu. L’errore è dettato dal poco minutaggio del ragazzo, ma non faccio il funerale all’Inter. Ci sono ancora quattro giornate e una finale di Coppa Italia. C’è il tempo per rialzare la testa. Tornando al match mi è sembrato che a diversi interpreti sia mancato qualcosa, non saprei se per presunzione. È mancata lucidità nei momenti decisivi".

"Per il mio modo di ragionare non entro in merito di analisi. È in ogni caso fuori discussione il fatto che Inzaghi abbia svolto un egregio lavoro. Quest’estate molti tifosi, me incluso, non avrebbero mai pensato di vedere l’Inter ancora a lottare per il campionato".