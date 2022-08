Facchetti punge il Milan: “Se Dybala e Bremer sono figuracce, Sanches e Botman…”

Dopo Botman, il Milan ha visto sfumare anche Renato Sanches. Una doppia beffa per i rossoneri, così come accaduto all'Inter con Dybala e Bremer. Peccato che i fatti siano stati raccontati in maniera del tutto opposta. O almeno questo è quello che sostiene Gianfelice Facchetti, noto attore, tifoso dell'Inter e figlio di Giacinto. Sui social, nelle scorse ore, Facchetti ha scritto:

"Una frecciata diretta. Da chi sicuramente ha l’Inter nel cuore e forse pure il sangue nerazzurro. Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, nonché noto attore e tifoso del club di Viale della Liberazione, non ce l’ha fatta a trattenersi. E ha criticato così la narrazione di alcuni affari di calciomercato. Dopo l’ufficialità dello sbarco di Renato Sanches al Psg infatti Gianfelice, direttamente dal proprio profilo social, ha lanciato la pungente stilettata: «Colpi che vanno, come Botman , colpi che vengono… è il mercato bellezza! Se Bremer e Dybala sono figuracce, non diteci che questa è la strategia giusta di chi non partecipa ad aste». Il riferimento, sicuramente non velato, è al Milan. E non è finita qui. Facchetti, dopo aver postato un articolo in cui si menzionava un virgolettato di Antonio Conte, in cui il tecnico salentino parlava del: «Non cambiare le carte dopo uno o due anni, perché se menti ha vita breve», ha sentenziato: «Buonuscite ne abbiamo?», il riferimento ai 15 milioni lordi elargiti da Zhang al tecnico e ai suoi collaboratori".