Facchetti: “Già detto, un inciampo ci sta. Da salvare solo il fatto che Scamacca…”

Focus sulla prestazione dei nerazzurri contro il Sassuolo

Gianfelice Facchetti ha commentato Inter-Sassuolo nella rubrica Inter Nos di Leggo. Il confronto tra la partita di domenica e quella contro il Liverpool ha portato a queste considerazioni: "Se in coppa potevamo gratificarci con le belle parole su una prestazione eccellente per molti tratti della gara, contro i neroverdi da salvare c'è stato poco o nulla, forse solo il fatto di sapere che potremmo vedere Scamacca in nerazzurro in futuro. E' stata tutta una rincorsa sugli avversari dal principio al fischio finale, imprecisi e svuotati di forza e di idee, quelle che spesso e volentieri partono dal piede di Brozovic, assente per squalifica. L'ho già detto e mi ripeto, con tutte queste gare sovrapposte un inciampo ci sta, lo vediamo anche sugli altri, cugini compresi, i giudizi cambiano in fretta e serve pazienza. Ora però serve guardarci allo specchio e capire meglio come andare oltre la stanchezza, occorre ritrovare le energie migliori per il rush finale rispondendo solo sul campo con prestazioni e gol di cui abbiamo fame. A San Siro la curva ha cantato fino alla fine, coraggio ragazzi, è il momento di ripartire subito tutti insieme".