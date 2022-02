Facchetti: “Tifosi disfattisti dell’Inter, tocca crederci. Ogni occasione è buona pur di…”

Gianfelice manda un messaggio ai catastrofisti, anche a quelli nerazzurri

Gianfelice Facchetti ha sottolineato come il pareggio dell'Inter al Maradona di Napoli abbia grande valore. Per quanto riguarda Inter-Liverpool ecco l'augurio che Gianfelice fa alla squadra (e soprattutto ai tifosi): "Mercoledì sarà Inter-Liverpool e l'augurio migliore che si possa fare alla squadra, è quello di trovare ancora più coraggio e voglia di stupire dentro e lontano da San Siro. Siamo capaci di tutto, tocca crederci, tifosi disfattisti compresi, specie quelli che vanno dietro ai menagramo, a quelli che dimenticano l'asterisco di una partita più che ci spetta, a quelli che riscrivono classifiche immaginarie senza contare le prime giornate perché fa comodo cosi' e si vende di più. Ogni occasione è buona, pur di sottrarre merito a chi sta in testa se di nerazzurro vestito e in cambio far rivivere vecchi fantasmi. E' un gioco che non attacca. Noi interisti abbiamo un difetto, abbiamo memoria, ricordiamolo a chi ci attacca a sproposito, ricordiamolo a chi dei nostri non sa o dimentica".