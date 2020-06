G. Facchetti su Zhang: “Stop del calcio? A svegliare la coscienza dei padroni del pallone…”

Nella prefazione al libro “Il nostro Triplete”, Gianfelice Facchetti ritorna su alcuni temi molto attuali come lo stop del calcio per la pandemia e commenta la presa di posizione dell’Inter: “Lo sport più popolare al mondo, che nessuna guerra è mai riuscita a bloccare del tutto, si arrende per chiudersi in casa come buona parte dell’umanità. Fa specie che ad alzare la voce per svegliare la coscienza dei padroni del pallone sia stato un ragazzo di ventotto anni. Il suo nome? Steven Zhang. Professione? Presidente del Football Club Internazionale“.

Una premessa doverosa in un libro che racconta un momento storico lontano nel tempo, ma ancora presente nel cuore: “Se si vuole celebrare il decennale del “Triplete” come si deve, è bene guardare in faccia la squadra per cui facciamo il tifo e comprendere di che salute gode in termini di passione e memoria. Senza dubbi il responso è positivo. In mezzo a cambiamenti epocali – due cambi di società, una proprietà straniera su cui qualcuno ha fatto ironia troppo presto – l’Inter ha ritrovato la sua identità di club all’avanguardia e capace di anticipare i tempi, dentro e fuori dal campo”.