Facchinetti: “Atalanta-Inter da batticuore. Inzaghi? Lo ammiro perché…”

Le parole del cantante e tifoso della Dea: "L'Inter deve ribadire il suo primato, l'Atalanta deve cercare di imporre il proprio gioco"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Roby Facchinetti, cantante e tifoso dell'Atalanta, ha parlato così in vista della sfida di stasera contro l'Inter: "E' una partita da batticuore, non si può perdere: ha un po' il clima della gara scudetto per tante ragioni, si giocherà aperta e ognuno cercherà di vincere. L'Inter deve ribadire il suo primato, l'Atalanta deve cercare di imporre il proprio gioco: quando ci riesce, fa veramente exploit straordinari. E' tutta da giocare. Inzaghi? Lo ammiro come uomo, ho apprezzato molto le sue parole di ieri sulla partita scudetto. L'Atalanta l'ho sempre vista bene, sono capitate anche partite in cui ha mostrato le sue debolezze: però ha sempre fatto gare sempre molto aperte. Non ho mai avuto paura di nessuno, l'Atalanta va in campo per vincere".