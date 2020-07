Fedez-Zaniolo, la risposta di Facchinetti è un top player: lo convincerà a pensare all’Inter?

I calciatori necessitano di agenti che li seguano non solo per quanto riguarda le trattative di mercato, ma anche per l’immagine. Professionisti del pallone, ma anche personaggi spesso criticati per l’utilizzo dei social e per come comunicano. Dopo il “matrimonio” professionale tra Fedez e Nicolò Zaniolo, Francesco Facchinetti ha messo a segno un colpaccio pescando sempre nel mondo del calcio. Entra a far parte della sua “scuderia” il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic. E chissà se la fede interista di Facchinetti potrà influenzare il suo nuovo assistito anche in ottica mercato…