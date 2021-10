Facchinetti: “Inzaghi meglio di Conte”. Zazzaroni non ci sta e risponde

Botta e risposta a Tiki Taka tra Francesco Facchinetti e Ivan Zazzaroni. Il deejay, tifoso nerazzurro, si sbilancia su Inzaghi:

Botta e risposta a Tiki Taka tra Francesco Facchinetti e Ivan Zazzaroni. Il deejay, tifoso nerazzurro, si sbilancia su Inzaghi: "Seguo Inzaghi da tanti anni come allenatore, sapevo che lui fosse un grande allenatore ancor prima della Lazio. Per me oggi Inzaghi meglio di Conte non è una bestemmia. Ha la cazzimma di Conte e a tratti un bel gioco". A rispondere è Zazzaroni: "Conte non è cazzimma, Conte è un allenatore completo. Ricordo la frase che mi disse Astori: 'Conte in 4' mi ha insegnato a correre, è un didatta straordinario. Inzaghi è un allenatore all'opposto, bravo e preparato e va valutato sull'Inter".