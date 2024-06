È finito nel peggiore dei modi l'Europeo dell'Italia. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Svizzera agli ottavi, ma più che l'eliminazione a preoccupare è stata la prestazione della squadra. "Sul viso più indifferenza che dispiacere, come fossero vittime di un’ingiustizia, più che protagonisti di una disfatta. Con qualche eccezione – Barella, Bastoni, Zaccagni, ovviamente Donnarumma, l’unico con Cristante e Darmian a parlare per tutti – pareva quasi che il disastro sportivo di questa spedizione non li riguardasse. Ma anche in quell’orgoglio ostentato si stavano aprendo crepe che alla fine hanno fatto posto alla necessità di un confronto. Allenatore e squadra faccia a faccia, a dirsi quello che la necessità di remare tutti insieme non ha fatto dire per troppo tempo, probabilmente", sottolinea Repubblica.