Lautaro Martinez è fin qui il dominatore di questa edizione della Copa America : l'attaccante dell'Inter, dopo aver segnato da subentrato contro Canada e Cile, ha realizzato la doppietta decisiva nel successo per 2-0 della sua Argentina contro il Perù, gara nella quale è sceso in campo da titolare. 4 gol in 3 partite per il Toro, capocannoniere del torneo, e Seleccion che chiude a punteggio pieno la fase a gironi.

Lautaro ha prima sfruttato un assist geniale di Di Maria per presentarsi davanti al portiere avversario e batterlo con un tocco morbido, e poi si è messo in proprio con una bella azione personale, vincendo un corpo a corpo con un difensore peruviano. In questo modo il nativo di Bahía Blanca è diventato il primo calciatore argentino a segnare almeno un gol in ciascuna partita della fase a gironi della Copa America nel suo formato attuale (quattro squadre per girone). In precedenza, l'unico a raggiungere questo traguardo era stato Diego Maradona (nella Copa America del 1987 in Argentina), ma in quella occasione le gare furono solo due (contro Perù ed Ecuador).