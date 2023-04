Faccini: “Roma? La saggezza di Mourinho aiuta a crescere. Ora manca…”

Le parole dell'ex calciatore giallorosso dopo la qualificazione della squadra dello Special One alla semifinale di Europa League

Alberto Faccini, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quanto stanno facendo i giallorossi di José Mourinho in questa stagione, tra campionato ed Europa League, subito dopo la vittoria contro il Feyenoord che vale la qualificazione alla semifinale del torneo contro il Bayer Leverkusen.

Ecco le sue considerazioni: "Lo stadio ieri era meravigliosamente colmo come ai bei tempi. E' un bell'aiuto questo. Adesso la piramide ci porta verso la punta. Sarebbe importante per completare un anno in cui Mourinho con la sua saggezza ci sta portando a questa crescita. Una finale con la Juventus sarebbe bella dura".