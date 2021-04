Fanna: “Inter, Conte vince e lascia il segno. Giusto lo scudetto ai nerazzurri”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro sulla squadra che potrebbe laurearsi campione d'Italia

Pietro Fanna, vincitore dello scudetto con l'Inter di Trapattoni, ha provato a fare un confronto tra la sua squadra e quella di Conte vicina al tricolore. Queste le sue parole: "Sono passati trent'anni, è complicato fare degli accostamenti . dice a Tuttomercatoweb.com - comunque ha dimostrato di essere più forte delle altre, è attrezzata per vincere ed è giusto così anche perchè la Juve ha toppato ed era l'unica che poteva contendere il titolo. Ripeto, è giusto che questo scudetto vada ai nerazzurri"

"Si integrano bene, uno potente l'altro rapido. E come organico è il migliore: il Milan ha retto un po' poi è venuta fuori la rosa dei nerazzurri"

In Champions poteva far di più?

"In Europa il discorso cambia: poteva far meglio però c'è da augurarsi che lo faccia il prossimo anno prendendo qualche esperto in più".