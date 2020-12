Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Benevento-Genoa: Destro con Shomurodov

C’è anche Benevento-Genoa tra le gare in programma alle 15 in Serie A. Sfida tra due squadre che lottano per non retrocedere, con i neopromossi fuori dalla zona retrocessione al momento e meglio piazzati rispetto alla squadra di Maran. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Benevento (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

Genoa (4-4-2) – Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. Allenatore: Maran.