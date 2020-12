Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Benevento-Lazio: Immobile e Luis Alberto…

Filippo e Simone, uno contro l’altro. Va in scena questa sera a Benevento la sfida in famiglia tra i fratelli Inzaghi, nell’anticipo valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Nei padroni di casa il tridente d’attacco sarà formato da Roberto Insigne, Caprari e Lapadula, mentre nei capitolini Immobile vince il ballottaggio con Caicedo mentre c’è Hoedt al posto dell’infortunato Acerbi.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula. A disp.: Lucatelli, Manfredini, Foulon, Pastina, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Viola, Improta, Sau, Iago Falque. All. Filippo Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Patric, Adeagbo, Czyz, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Pereira, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi