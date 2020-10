Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Benevento-Napoli: derby tra i fratelli Insigne

C’è anche il derby campano Benevento-Napoli tra le gare in programma in questa domenica di Serie A. La squadra di Gattuso, reduce dalla sconfitta di Europa League con l’AZ, vuole riscattarsi e proseguire sulla scia di quanto buono fatto in campionato finora. Romantico il duello a distanza tra i due fratelli Insigne, entrambi titolari. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso.