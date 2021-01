Fantacalcio / Le ufficiali di Benevento-Torino: le scelte di Nicola e di Inzaghi

Davide Nicola ha sostituito Giampaolo sulla panchina del Torino. Ai granata serve recuperare terreno perso per trovare altre posizioni in classifica. Di fronte il Benevento di Pippo Inzaghi che sta facendo bene in Serie A e ha conquistato finora 21 punti. Il Toro ne ha collezionati finora 13. Queste le formazioni ufficiali in campo al fischio d’inizio:

BENEVENTO – Montipò; Tuia, Barba, Glik, Improta; Hetemaj, Viola, Ionita; Tello, Lapadula, Caprari

TORINO – Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti