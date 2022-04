Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo: gioca Scamacca

Prosegue oggi la 33ma giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Mazzarri e Dionisi per la sfida delle 12.30

Prosegue oggi la 33ma giornata di Serie A. Alle 12.30 si gioca Cagliari-Sassuolo, match importante in chiave salvezza per i padroni di casa. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Mazzarri e Dionisi per la sfida: