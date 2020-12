Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Crotone-Napoli: out Mertens negli azzurri

Scende in campo questo pomeriggio anche il Napoli di Gennaro Gattuso. La squadra azzurra prova a recuperare terreno in classifica affrontando in trasferta il Crotone ultimo in classifica. Panchina per Dries Mertens, con Petagna unica punta e Zielinski alle sue spalle. In mediana c’è Demme al fianco di Bakayoko. Queste le formazioni ufficiali dell’incontro in ottica Fantacalcio:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gennaro Gattuso.