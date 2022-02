Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Empoli-Juve: c’è Pinamonti, out Morata

Il sabato di Serie A continua con Empoli-Juve, in campo alle 18: ecco le formazioni ufficiali scelte da Andreazzoli e Allegri

Il sabato di Serie A continua con Empoli-Juve, in campo alle 18. Allegri sceglie Kean dal 1’, gioca lui con Vlahovic. A centrocampo gioca Arthur, in panchina Locatelli. Nell’Empoli il punto fermo è l’ex Inter Pinamonti in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali del match: