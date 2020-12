Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Sampdoria: mini turnover per Gattuso

C’è anche Napoli-Sampdoria tra le gare in programma in questo pomeriggio di Serie A. Gennaro Gattuso cambia alcuni uomini dopo la partita di Europa League e anche in vista del match infrasettimanale con l’Inter del prossimo turno. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella