Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta: c’è Arnautovic

L'ultima partita della domenica di Serie A è Bologna-Atalanta, in campo alle 20.45. Mihajlovic, come aveva anticipato, tiene Barrow in panchina, giocano Arnautovic e Orsolini. Nell'Atalanta c'è emergenza viste le assenze di ieri di Malinovskyi e Boga: spazio a Pessina, Koopmeiners e Muriel, panchina per Pasalic. Di seguito le formazioni ufficiali: