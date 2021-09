Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Empoli: Pinamonti titolare

Le scelte di Mazzarri e Andreazzoli per la sfida della Sardegna Arena in programma stasera

C'è anche Cagliari-Empoli tra le gare in programma quest'oggi. Una sfida salvezza che mette di fronte il neo arrivato Mazzarri, già capace di fermare la Lazio all'Olimpico, e Andreazzoli, il cui futuro è assolutamente in bilico. Nei padroni di casa Walukiewicz prende il posto di Caceres, negli ospiti Pinamonti titolare come annunciato già alla vigilia. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: