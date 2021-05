Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa: c’è Nainggolan. Godin…

Le formazioni ufficiali della sfida, valida per il trentottesimo turno di Serie A, tra il Cagliari di Semplici e il Genoa di Ballardini

La Serie A 2020/2021 di Cagliari e Genoa si conclude questa sera alla Sardegna Arena nell'anticipo del 38esimo turno. Obiettivo raggiunto in anticipo per le due formazioni, che hanno conquistato il traguardo della permanenza in Serie A.