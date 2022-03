Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio: c’è Pereiro, fuori Pedro

È Cagliari-Lazio l’anticipo delle 20.45 del sabato di Serie A valido per la 28ª giornata. Ecco le scelte di Mazzarri e Sarri

È Cagliari-Lazio l’anticipo delle 20.45 del sabato di Serie A valido per la 28ª giornata. Mazzarri schiera Pereiro accanto a Joao Pedro in attacco, mentre Sarri punta su Felipe Anderson con Immobile e Zaccagni, solo panchina per Pedro. Di seguito le formazioni ufficiali del match: