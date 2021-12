Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino: Keita-Joao Pedro nei sardi

Le scelte di Walter Mazzarri e Ivan Juric per la gara di campionato in programma questa sera in Sardegna

Daniele Vitiello

Walter Mazzarri sfida questa sera il suo passato. L'ex tecnico nerazzurro affronta il Torino con il suo Cagliari e sa di non poter sbagliare. La classifica non sorride ai sardi, impegnati nell'ultimo match di questo turno di campionato. Ci saranno Keita Balde e Joao Pedro in attacco, con Pavoletti pronto a subentrare. Negli ospiti Sanabria sarà il terminale offensivo, con Brekalo e Pjaca a rimorchio. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro:

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Bellanova; Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. Allenatore Mazzarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric