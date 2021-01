Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Spezia: attacco obbligato per Fonseca

La Roma affronta di nuovo lo Spezia. La squadra di Fonseca prova a cancellare la disastrosa gara di Coppa Italia e ospita nuovamente i bianconeri di Italiano. Scelte obbligate in avanti per l’allenatore giallorosso, costretto a fare a meno di Dzeko, Pedro, Mkhitaryan. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Spezia (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.