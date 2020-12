Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa: tridente per Prandelli

Si conclude questa sera il decimo turno di Serie A. Scendono in campo Fiorentina e Genoa all’Artemio Franchi di Firenze per contendersi tre punti molto importanti per il morale e la classifica di entrambe. Prandelli sceglie ancora Pulgar in mediana, con Borja Valero e Duncan in panchina. In avanti nei viola ci saranno Callejon e Ribery alle spalle di Vlahovic. In ottica fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell’incontro:

FIORENTINA (4-3-2-1): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Callejon, Ribery, Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Zapata, Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.