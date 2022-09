Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: fuori Vlahovic

Alle 15.00 c’è Fiorentina-Juventus, match che apre la 5ª giornata di Serie A. Allegri sceglie Milik e non Vlahovic dal 1’, torna titolare Di Maria mentre va in panchina Bonucci. Nella Fiorentina ci sono dall’inizio Terracciano e Jovic, risolti i dubbi in porta e in attacco. La sorpresa è Kouamé dall’inizio nel tridente offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali: