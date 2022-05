Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: gioca Dybala

L'Europa della Fiorentina passa dalla sfida contro la Juve, in programma alle 20.45. Ecco le formazioni ufficiali di Italiano e Allegri

L'Europa della Fiorentina passa dalla sfida contro la Juve, in programma alle 20.45. Italiano schiera Amrabat e non Torreira, in attacco spazio a sorpresa per Piatek e non si tocca Gonzalez. Nella Juventus è l'ultima di Chiellini, che gioca titolare. Ci sono Dybala e Kean in attacco, panchina per Vlahovic. Di seguito le formazioni ufficiali: