Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Milan: c’è Vanheusden, non Leao

Ecco le scelte ufficiali di Sheva e Pioli per la sfida di questa sera alle 20.45 tra Genoa e Milan a Marassi

Dopo due ko consecutivi, il Milan fa visita al Genoa per la 15a giornata di Serie A. Turnover per Stefano Pioli, che esclude dall’undici iniziale Leao mentre è ancora titolare Ibra; in mediana riecco Kessié e Tonali, torna Tomori in difesa. Nel Genoa di Sheva tocca a Ekuban e Bianchi in attacco, fuori Pandev; novità Ghiglione sulla fascia destra, in difesa torna titolare Vanheusden. Di seguito le formazioni ufficiali: