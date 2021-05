Fantacalcio, le formazioni di Juve-Milan: Brahim Diaz dal 1′, Bonucci out. Dybala…

Le formazioni ufficiali del posticipo della 35esima giornata tra la Juve e il Milan, in programma all'Allianz Stadium alle 20:45

Il 35esimo turno di Serie A si chiude con il posticipo dell'Allianz Stadium di Torino tra la Juventus e il Milan. In palio punti pesanti in chiave qualificazione Champions League. Bianconeri e rossoneri non possono sbagliare dopo i successi di Atalanta e Napoli: chi perde rischia di non partecipare alla prossima Champions.