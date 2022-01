Fantacalcio, formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: fuori Dybala, c’è Insigne

Ecco le scelte ufficiali di Allegri e Spalletti per la partita in programma alle 20.45 tra Juventus e Napoli per la 20a giornata

Alessandro Cosattini

Alla fine Juventus-Napoli si gioca. Sono uscite le formazioni ufficiali per la sfida delle 20.45 valida per la 20ª giornata di Serie A. Nella squadra di Spalletti c’era attesa per Rrahmani, Lobotka e Zielinskiper il dubbio quarantena: alla fine sono tutti e tre titolari. Nella Juve panchina per Dybala, gioca titolare Chiesa. Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.