Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli: McKennie in attacco

Le scelte di Massimiliano Allegri e Aurelio Andreazzoli per la gara in programma questa sera

E' in programma questa sera la prima gara della Juventus senza Cristiano Ronaldo. Con il portoghese ormai allo United, i bianconeri si preparano a riabbracciare Kean, ma intanto tornano in campo e devono superare l'ostacolo Empoli. Diverse le novità proposte da Allegri rispetto alla gara con l'Udinese di domenica scorsa. In ottica fantacalcio, ecco di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro: