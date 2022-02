Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino: Allegri conferma il tridente

Le scelte dei due tecnici per il derby della Mole che apre stasera il ventiseiesimo turno di Serie A

Juventus-Torino apre il weekend di Serie A. Il derby della Mole mette in palio tre punt importanti per i bianconeri di Allegri, che proseguono la lotta al quarto posto con l'Atalanta, mentre i granata, reduci da due sconfitte consecutive, sperano di invertire la rotta e regalare una gioia ai propri tifosi. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: