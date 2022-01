Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: scelte obbligate per Gasp

Le scelte dei due tecnici per la gara in programma all'Olimpico in meno di un'ora

Daniele Vitiello

Il terzo anticipo del sabato sta per prendere forma allo stadio Olimpico. Lazio e Atalanta si sfidano in un match in bilico fino a poche ore fa, a causa delle tante positività al Covid in casa nerazzurra. Scelte quasi obbligate, infatti per Gian Piero Gasperini. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

ATALANTA (4-4-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Pessina, Freuler, Pezzella; Miranchuk; Piccoli.

Allenatore: Gasperini