Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Empoli: Immobile torna in campo

Le scelte di Maurizio Sarri e Aurelio Andreazzoli per la gara di campionato in programma alle 14.30 all'Olimpico

Lazio-Empoli è tra le partite che si disputeranno regolarmente quest'oggi. I calciatori di entrambe le squadre hanno già raggiunto l'impianto e alle 14.30 saranno in campo per contendersi i primi tre punti dell'anno solare. Maurizio Sarri incontra il suo passato e non sarà facile portare a casa la vittoria, ma tornerà a contare su Ciro Immobile. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio: