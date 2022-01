Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: fuori Ibra, c’è Zanioll

Ecco le scelte ufficiali di Pioli e Mourinho per la sfida in programma alle 18.30 a San Siro tra Milan e Roma

Proseguono le partite in programma per oggi per la 20ª giornata di Serie A, alle 18.30 c’è Milan-Roma. Pioli, senza Tomori, Romagnoli e Calabria, schiera Gabbia e Kalulu in difesa. In attacco partono dalla panchina Ibrahimovic, Leao e Rebic. Nella Roma giocano sia Mkhitaryan che Pellegrini, a sorpresa resta fuori Cristante. Di seguito le formazioni ufficiali: