Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Bologna: panchina per Abraham

Le scelte di Mourinho e Mihajlovic (ancora assente purtroppo) per la gara di questa sera all'Olimpico

Due gare ancora dopo Udinese-Inter in questo turno di Serie A. Stasera scende in campo la Roma di Mourinho, reduce dalla gara di Conference League con il Leicester. I giallorossi ospitano il Bologna, che in settimana ha battuto l'Inter nel recupero della gara rinviata lo scorso 6 gennaio. Pur senza Sinisa Mihajlovic, fermo ai box per motivi di salute, gli emiliani hanno ottenuto una serie importante di risultati contro le prime della classe e non vogliono di certo fermarsi. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: