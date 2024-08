Dallo Stadio Olimpico arrivano le formazioni ufficiali di Roma ed Empoli. Non ci sono grandi novità di formazione per la squadra di Daniele De Rossi: Dybala dal 1' con El Shaarawy in panchina, con lui anche Le Fee dopo il rientro dalla squalifica di Paredes. D'Aversa lascia in panchina Esposito per schierare Solbakken dall'inizio, Maleh vince il ballottaggio con Haas a centrocampo. Ecco tutte le scelte ufficiali.