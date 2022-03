Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Lazio: panchina per Zaniolo

Le scelte di José Mourinho e Maurizio Sarri per la gara di questo pomeriggio all'Olimpico

Si avvicina il calcio d'inizio di Roma-Lazio. Il derby della capitale, in programma alle 18, mette in palio punti importanti per entrambe le squadre in chiave Europa. José Mourinho ha alzato Pellegrini al fianco di Mkhitaryan, con Zaniolo in panchina. Tra i biancocelesti invece nessuna sorpresa. Queste di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio: