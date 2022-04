Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Salernitana-Torino: gioca Belotti

Il sabato di Serie A si chiude con Salernitana-Torino, in campo alle 20.45 di oggi: ecco le scelte ufficiali di Nicola e Juric

Il sabato di Serie A si chiude con Salernitana-Torino, in campo alle 20.45 di oggi. Juric conferma Berisha in porta, come aveva annunciato in conferenza. In attacco parte fuori Brekalo, giocano Pjaca e Lukic alle spalle di Belotti. Nella Salernitana dentro Verdi, Bonazzoli e Djuric in avanti, con Ribery dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali: