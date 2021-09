Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Samp-Napoli: Damsgaard e Insigne dal 1′

Ecco le scelte di Roberto D'Aversa e Luciano Spalletti per la gara in programma questa sera a Marassi alle 18.30

Il Napoli vuole continuare a vincere, alle 18.30 fa visita alla Sampdoria. Luciano Spalletti schiera ancora Rrahmani e non Manolas, davanti c’è spazio per Lozano da titolare al posto dell'ex Inter Politano; riecco dal 1' Zielinski. Nella Sampdoria non cambia l’attacco: dentro Quagliarella e Caputo, con Candreva e Damsgaard sulle due fasce. Ecco le formazioni ufficiali del match.