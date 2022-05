Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Atalanta: out Boga, Malinovskyi dal 1′

Le scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 36esima giornata di campionato e in programma alle 12:30

Alessandro De Felice

Il 36° turno di Serie A prosegue con il 'lunch match' delle 12:30. Al 'Picco' di La Spezia, i padroni di casa di Thiago Motta ospitano l'Atalanta di Gasperini. I liguri devono certificare una salvezza già praticamente acquisita, mentre gli orobici cercano punti per l'Europa.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon,Palomino, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini