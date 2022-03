Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Cagliari: out Manaj e Keita

Scontro salvezza al Picco oggi alle 15 per la 29ª giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Spezia e Cagliari

Scontro salvezza al Picco oggi alle 15 per la 29ª giornata di Serie A. Sorpresa nello Spezia con Manaj che parte inizialmente in panchina; sarà Agudelo ad agire da centravanti nel tridente bianconero insieme a Verde e Gyasi. Nel Cagliari c’è Pavoletti dal 1′ in attacco accanto a Joao Pedro ma la vera sorpresa è l’esclusione iniziale di Marin. Di seguito le formazioni ufficiali: