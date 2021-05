Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli: Gattuso punta su Osimhen

Le scelte di Vincenzo Italiano e Rino Gattuso per uno dei due anticipi in programma questo pomeriggio alle 15

Il Napoli di Rino Gattuso cerca punti fondamentali in queste ultime battute di campionato. Gli azzurri non possono commettere passi falsi se vogliono lottare fino all'ultima curva per un posto in Champions League e lo scontro diretto tra Juventus e Milan quasi gli impone una vittoria. Dovranno però vedersela con uno Spezia che, dal canto suo, ha altrettanto bisogno di punti, per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli uomini di Italiano in casa hanno già battuto il Milan e fermato l'Inter, per cui non sono assolutamente da sottovalutare. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: