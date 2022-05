Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Spezia: c’è Manaj

Alle 18 c'è Udinese-Spezia, una delle due partite in programma. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

Alle 18 c'è Udinese-Spezia, una delle due partite in programma. Cioffi sceglie Pussetto in attacco con Deulofeu, a centrocampo c'è Makengo e non Arslan. Recupera regolarmente Marì in difesa. Nello Spezia spazio a Verde, Agudelo e Gyasi a supporto di Manaj. Di seguito le formazioni ufficiali: