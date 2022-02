Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Torino: bianconeri senza Deulofeu

Le scelte di Cioffi e Juric (che non andrà in panchina per squalifica) per il match in programma alle 18 alla Dacia Arena

Daniele Vitiello

C’è Udinese-Torino alle 18 come penultimo match di questa domenica di Serie A. Gara delicata per gli uomini di Cioffi, che però vogliono far bene davanti al loro pubblico anche senza lo squalificato Deulofeu. In attacco per i bianconeri ci sono infatti Beto e Success, mentre in difesa c’è spazio per il nuovo arrivato Marì. Tra gli ospiti, invece, Praet e Brekalo supportano Sanabria. Queste in ottica Fantacalcio le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Gabriele Cioffi.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Walace, Molina, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore:Matteo Paro (Juric squalificato).

A disposizione: Berisha, Pobega, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Pellegri, Warming, Linetty.