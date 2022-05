Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Venezia-Bologna: fuori Okereke, gioca Barrow

Le scelte di Soncin e Mihajlovic per la sfida in programma alle 15:00 e valida per il 36° turno di campionato

Alessandro De Felice

Ultima chiamata per il Venezia di Soncin. La formazione lagunare è chiamata a interrompere una striscia di dieci sconfitte di fila nel match casalingo contro il Bologna per giocarsi negli ultimi 180 minuti di campionato le ultime chance di salvezza.

In caso di pareggio o di sconfitta, la formazione lagunare sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B con due turni d'anticipo.

Dall'altra parte torna in panchina Sinisa Mihajlovic dopo le dimissione dall'ospedale dei giorni scorsi. Il Bologna è reduce da due risultati prestigiosi, il successo sull'Inter e il pari all'Olimpico contro la Roma.

Di seguito le formazioni ufficiali:

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Kiyine, Haps; Cuisance, Henry. All. Soncin.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic